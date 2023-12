News

John Woos "Silent Night -Stumme Rache" bald auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Silent Night - Stumme Rache" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der neue Action-Film von John Woo mit Joel Kinnaman startet am 14.12.2023 in den deutschen Kinos und wird laut ersten Handelsinformationen voraussichtlich am 29.03.2024 fürs Heimkino veröffentlicht. Details zur Ausstattung liegen noch nicht vor.

Bereits am 08.12.2023 erscheint der John Woo-Klassiker "The Killer" in der Uncut-Fassung auf Blu-ray Disc. Außerdem werden "Hard-Boiled" und "Bullet in the Head" am 23.02.2024 auf Blu-ray Disc veröffentlicht.

