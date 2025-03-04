News
"Gandhi" & "Ich glaub', mich knutscht ein Elch!" erscheinen als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
04.03.2025 (Karsten Serck)
Sony veröffentlicht "Gandhi" und "Ich glaub', mich knutscht ein Elch!" (Stripes) als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Beide Filme wurden zuvor bereits auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Die Neuauflagen unterstützt jetzt aber neben HDR10 auch Dolby Vision. Beide 4K-Steelbooks sollen ab dem 02.05.2025 im Handel erhältlich sein.
- Gandhi - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Gandhi - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Gandhi - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Ich glaub', mich knutscht ein Elch! - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Ich glaub', mich knutscht ein Elch! - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Ich glaub', mich knutscht ein Elch! - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.