"Gandhi" & "Ich glaub', mich knutscht ein Elch!" erscheinen als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

04.03.2025 (Karsten Serck)

Sony veröffentlicht "Gandhi" und "Ich glaub', mich knutscht ein Elch!" (Stripes) als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Beide Filme wurden zuvor bereits auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Die Neuauflagen unterstützt jetzt aber neben HDR10 auch Dolby Vision. Beide 4K-Steelbooks sollen ab dem 02.05.2025 im Handel erhältlich sein.

