"Falling Down", "Drunken Master II" und weitere Blu-ray Disc-Neuheiten von Plaion Pictures
04.03.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht im Mai zahlreiche Neuheiten auf Blu-ray Disc. Dabei handelt es sich vor allem um zahlreiche Neuauflagen von Klassikern, die zuvor bereits auf Blu-ray Disc veröffentlicht wurden:
15.05.2025
- Falling Down [Blu-ray] bei Amazon.de
- Drunken Master II [Blu-ray] bei Amazon.de
- Miami Vice - The Director's Edition [Blu-ray] bei Amazon.de
- Supergirl [Blu-ray] bei Amazon.de
- Salem II - Die Rückkehr - Mediabook [Blu-ray] bei Amazon.de
22.05.2025
- Dolores - Mediabook [Blu-ray] bei Amazon.de
- Denen man nicht vergibt [Blu-ray] bei Amazon.de
- Feuerteufel [Blu-ray] bei Amazon.de
- First Shift [Blu-ray] bei Amazon.de
