"Star Trek: Lower Decks - Staffel 5" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

07.01.2025 (Karsten Serck)

Paramount veröffentlicht die fünfte Staffel von "Star Trek: Lower Decks" im März auf Blu-ray Disc. Das Blu-ray Disc-Set mit allen Episoden der finalen Staffel der Animations-Serie vom Streaming-Dienst Paramount+ wird ab dem 27.03.2025 im Handel erhältlich sein und voraussichtlich über deutschen Dolby Digital 5.1- und englischen DTS HD MA 5.1-Ton verfügen. Außerdem erscheint auch eine Komplett-Edition mit allen fünf Staffeln als Blu-ray Disc-Steelbook.

