News
"Star Trek: Lower Decks - Staffel 5" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)
07.01.2025 (Karsten Serck)
Paramount veröffentlicht die fünfte Staffel von "Star Trek: Lower Decks" im März auf Blu-ray Disc. Das Blu-ray Disc-Set mit allen Episoden der finalen Staffel der Animations-Serie vom Streaming-Dienst Paramount+ wird ab dem 27.03.2025 im Handel erhältlich sein und voraussichtlich über deutschen Dolby Digital 5.1- und englischen DTS HD MA 5.1-Ton verfügen. Außerdem erscheint auch eine Komplett-Edition mit allen fünf Staffeln als Blu-ray Disc-Steelbook.
- Star Trek: Lower Decks - Staffel 1-5 Steelbook [Blu-ray] bei jpc.de
- Star Trek: Lower Decks - Staffel 1-5 Steelbook [Blu-ray] bei Amazon.de
- Star Trek: Lower Decks - Staffel 5 [Blu-ray] bei Amazon.de
- Star Trek: Lower Decks - Staffel 5 [Blu-ray] bei jpc.de
bereits erhältlich:
- Star Trek: Lower Decks - Staffel 1 [Blu-ray] bei Amazon.de
- Star Trek: Lower Decks - Staffel 2 [Blu-ray] bei Amazon.de
- Star Trek: Lower Decks - Staffel 3 [Blu-ray] bei Amazon.de
- Star Trek: Lower Decks - Staffel 4 [Blu-ray] bei Amazon.de
