"Last Action Hero" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Sony veröffentlicht "Last Action Hero" im Mai auf Ultra HD Blu-ray. Der Arnold Schwarzenegger-Klassiker aus dem Jahr 1993 wird mit einer neuen 4K-Abtastung, HDR10-Mastering und einem englischen Dolby Atmos-Mix auf Ultra HD Blu-ray erscheinen.

Zum Bonus-Material gehören neben einem Audio-Kommentar auch ein alternatives Ende und "Deleted Scenes", die ebenfalls in 4K inklusive HDR präsentiert werden.

In den USA wurde die Ultra HD Blu-ray inklusive deutscher Tonspur bereits für den 18.05.2021 offiziell angekündigt. Hierzulande wird "Last Action Hero" voraussichtlich ebenfalls am 20.05.2021 auf Ultra HD Blu-ray erscheinen.