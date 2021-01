News

"From Dusk Till Dawn" auf 4K Ultra HD Blu-ray geplant

2021 wird das Jubiläumsjahr für "From Dusk Till Dawn". Aus diesem Anlass ist auch eine Veröffentlichung des Horror-Action-Klassikers auf Ultra HD Blu-ray geplant. Gegenüber "Forbes" erklärte Regisseur Robert Rodriguez, dass er gerade die Farbkorrektur für die 4K-Version fertiggestellt habe. Einen konkreten VÖ-Termin für die Ultra HD Blu-ray gibt es aber bislang noch nicht.

In den USA hatte "From Dusk Till Dawn" am 19.01.1996 seine Kino-Premiere. In den deutschen Kinos startete der Film etwas später am 04.07.1996. Jahrelang konnte der Film in Deutschland aufgrund der Indizierung nur "unter der Ladentheke" verkauft werden. Erst seit Aufhebung der Indizierung im Juni 2017 ist der öffentliche Verkauf der Uncut-Fassung wieder erlaubt.

