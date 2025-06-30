News

"Freibeuter des Todes" erscheint auf Blu-ray Disc

OneGate Media veröffentlicht "Freibeuter des Todes" (The Island) auf Blu-ray Disc. Der auf einem Roman von "Der Weiße Hai"-Autor Peter Benchley basierende Thriller mit Michael Caine und David Warner aus dem Jahr 1980 über einen Journalisten, der bei den Recherchen nach verschwundenen Booten in der Karibik zusammen mit seinem Sohn auf einer abgelegenen Insel in die Gewalt einer Piratenkolonie gerät, erscheint am 29.08.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton auf Blu-ray Disc.

