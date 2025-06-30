News

"Super Fly" erscheint auf Blu-ray Disc

Wicked Vision veröffentlicht "Super Fly" auf Blu-ray Disc. Der Thriller von "Shaft"-Regisseur Gordon Parks aus dem Jahr 1972 erscheint am 18.07.2025 im Rahmen der "Black Cinema Collection" mit deutschem und englischem DTS HD 2.0-Ton auf Blu-ray Disc inklusive DVD. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar und mehrere Making of-Featurettes geplant.

