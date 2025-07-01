"Final Destination 6: Bloodlines" im August auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Warner veröffentlicht "Final Destination 6: Bloodlines" im August auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Fortsetzung der Horror-Reihe erscheint am 14.08.2025 auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook mit zwei verschiedenen Cover-Motiven angeboten.
Beide Blu-ray-Varianten werden mit einem englischen Dolby Atmos-Mix und deutschem Dolby Digital 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar mit den Regisseuren Adam Stein und Zach Lipovsky sowie die Featurettes "Hinter den Kulissen von Final Destination 6: Bloodlines", "Die vielen Tode von Bloodlines" und "Bludworths Vermächtnis" geplant.
"Final Destination 6: Bloodlines" ist auch zum 4K-Streaming u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes zum Kauf erhältlich.
