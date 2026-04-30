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Constantin: Erster "Resident Evil"-Trailer online

Constantin Film hat den ersten Teaser-Trailer für "Resident Evil" veröffentlicht:

Der Horror-Thriller von "Weapons"-Regisseur Zach Cregger startet am 17.09.2026 in den deutschen Kinos.

Offizielle Synopsis:

Der Kurierfahrer Bryan (Austin Abrams) nimmt einen scheinbar harmlosen Auftrag an: die Lieferung eines biomedizinischen Pakets. Was wie ein gewöhnlicher Arbeitstag beginnt, wird zur Hölle auf Erden. Eine Nacht, kein Ausweg - und ein Horror, der alles verschlingt.

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