"Frank Zappa: Waka / Jawaka And The Grand Wazoo" erscheint als "50th Anniversary Suite" CD/Blu-ray-Set mit Dolby Atmos-Mix

Die beiden Frank Zappa-Alben "Waka / Jawaka" und "The Grand Wazoo" erscheinen am 16.12.2022 in einer neuen "50th Anniversary Suite" auf CD und Blu-ray Disc. Das Box-Set enthält neben vier CDs mit alternativen Aufnahmen und verschiedenen Live-Sessions auch eine Blu-ray Disc, auf der beide Alben mit einem neuen Dolby Atmos-Mix und alternativ in PCM Stereo mit 24 Bit/96 kHz enthalten sind.

Parallel erscheinen die beiden Alben "Waka / Jawaka" und "The Grand Wazoo" auch einzeln als Vinyl-Neuauflage als 180 Gramm-LPs.

Tracklisting "Frank Zappa - Waka / Jawaka And The Grand Wazoo (50th Anniversary Suite)"

CD 1

Paramount Studios Recording Session Alternates and Outtakes

1. Your Mouth (Take 1)

2. Big Swifty (Alternate Take)

3. Minimal Art (Eat That Question – Version 1, Take 2)

4. Blessed Relief (Outtake Version)

5. Think It Over (The Grand Wazoo) (Outtake Version)

6. For Calvin (And His Next Two Hitch-Hikers) (Outtake Version)

7. Waka/Jawaka (Outtake Version)

CD 2

Paramount Studios Recording Session Alternates and Outtakes, continued

1. Cletus Awreetus-Awrightus (Alternate Take)

2. Eat That Question (Version 2, Alternate Take)

3. Big Swifty (Alternate Mix)

4. For Calvin (And His Next Two Hitch-Hikers) (Alternate Mix)

5. It Just Might Be A One-Shot Deal (Alternate Mix)

6. Waka/Jawaka (Alternate Mix)

7. Cletus Awreetus-Awrightus (Alternate Mix)

8. Eat That Question (Alternate Mix)

CD 3

George Duke Demos – The Master Versions

1. For Love (I Come Your Friend)

2. Psychosomatic Dung

3. Uncle Remus (Instrumental)

4. Love

George Duke Session Outtakes

5. For Love (I Come Your Friend) (Basic Track, Take 1)

6. Psychosomatic Dung (Basic Track, Take 2)

7. Love (Basic Track, Take 1)

The Grand Wazoo – Live

8. Approximate (Live – FZ Record Plant Mix)

10-Piece/Petite Wazoo – Live / Winterland Ballroom, San Francisco, CA – 12-15-1972

9. Winterland ’72 Opening And Band Introductions

10. Little Dots

CD 4

10-Piece/Petite Wazoo – Live, continued

Winterland Ballroom, San Francisco, CA – 12-15-1972

1. America Drinks

2. Montana

3. Farther O’Blivion

4. Cosmik Debris

5. Chunga’s Revenge

BLU-RAY AUDIO

48kHz 24-bit Dolby Atmos, 48kHz 24-bit Dolby TrueHD

5.1, 96kHz 24-bit PCM Stereo

WAKA/JAWAKA

1. Big Swifty

2. Your Mouth

3. It Just Might Be A One-Shot Deal

4. Waka / Jawaka

THE GRAND WAZOO

1. The Grand Wazoo

2. For Calvin (And His Next Two Hitch-Hikers)

3. Cletus Awreetus-Awrightus

4. Eat That Question

5. Blessed Relief

