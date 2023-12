News

Francis Ford Coppolas "One from the Heart" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht "One from the Heart" auf Ultra HD Blu-ray. Der ursprünglich 1982 von Francis Ford Coppola unter dem Titel "Einer mit Herz" veröffentlichte Film erscheint am 07.03.2024 inklusive deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray. Die Ultra HD Blu-ray enthält die neue "Reprise"-Fassung des Films, die rund 12 Minuten kürzer ist als die Kinofassung. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und Making of geplant.

One from the Heart - Reprise - Collector´s Edition (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,37:1 (HDR 10 & Dolby Vision)

Ton: DTS-HD Master Audio 5.1, PCM Stereo (Deutsch, Englisch)

Extras:

Audiokommentar

Making Of

Featurettes

Geschnittene Szenen

Kinotrailer uvm.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.