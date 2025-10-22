News
Science Fiction-Klassiker "Flucht in die Zukunft" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)
23.10.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Flucht in die Zukunft" (Time after Time) im Januar auf Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Klassiker von Nicholas Meyer aus dem Jahr 1979 mit Malcolm McDowell, David Warner und Mary Steenburgen erscheint am 29.01.2026 als Blu-ray Disc-Mediabook mit PCM 2.0-Ton in Deutsch und Englisch. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audiokommentar, "Trailers from Hell: Alan Spencer" und Trailer geplant.
Update: "Flucht in die Zukunft" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
- Flucht in die Zukunft - Mediabook [Blu-ray] bei Amazon.de
- Flucht in die Zukunft - Mediabook [Blu-ray] bei jpc.de
- Flucht in die Zukunft - Mediabook [Blu-ray] im Plaion Shop
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.