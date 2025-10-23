News
"Conjuring 4: Das letzte Kapitel" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
23.10.2025 (Karsten Serck)
Warner veröffentlicht "Conjuring 4: Das letzte Kapitel" (The Conjuring: Last Rites) am 04.12.2025 als Ultra HD Blu-ray, Ultra HD Blu-ray-Steelbook und Blu-ray Disc. Der neunte Teil der Horror-Reihe mit Vera Farmiga und Patrick Wilson erscheint mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton in beiden Blu-ray-Formaten.
Als Bonus-Material sind die Featurettes "Das letzte Kapitel: Ende einer Ära", "Conjuring: Technik des Schreckens" und "Michael Chaves: Ein Glaubender" geplant.
