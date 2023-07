News

"Fleetwood Mac: Rumours Live" erscheint als CD & Vinyl-LP

Rhino veröffentlicht im September "Fleetwood Mac: Rumours Live" auf CD und LP. Die Live-Performance des "Rumours" Hit-Albums aus dem Jahr 1977 erscheint als Doppel-CD und Doppel-LP mit zwei 180 Gramm-Schallplatten. Die Vinyl-Edition wird auch als "Crystal Clear Vinyl"-Sonderauflage angeboten. "Fleetwood Mac: Rumours Live" soll ab dem 08.09.2023 im Handel erhältlich sein.

Tracklisting

Disc 1

1 Say You Love Me

2 Monday Morning

3 Dreams

4 Oh Well

5 Rhiannon

6 Oh Daddy

7 Never Going Back Again

8 Landslide

9 Over My Head

10 Gold Dust Woman

Disk 2

1 You Make Loving Fun

2 I’m So Afraid

3 Go Your Own Way

4 World Turning

5 Side D:Blue Letter

6 The Chain

7 Second Hand News

8 Songbird

Bereits am 28.07.2023 erscheint von Stevie Nicks ein neues Boxset mit den Solo-Alben der Fleetwood Mac-Sängerin sowie zwei CDs mit ausgewählten Raritäten wie B-Seiten oder Songs aus verschiedenen Film-Soundtracks:

