Warner: Neuer "Final Destination 6: Bloodlines"-Trailer online
Warner hat einen neuen Trailer für "Final Destination 6: Bloodlines" veröffentlicht:
Die Fortsetzung der populären Horror-Reihe soll am 15.05.2025 in den deutschen Kinos starten und erscheint voraussichtlich im 2. Halbjahr auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc fürs Heimkino.
Offizielle Synopsis:
Immer wieder wird die Studentin Stefanie von einem schrecklichen Albtraum heimgesucht. Sie beschließt, in ihre Heimatstadt zurückzukehren. Dort hofft sie, die einzige Person zu finden, die den Teufelskreis durchbrechen und ihre gesamte Familie vor dem grausamen Tod bewahren kann, der sie alle unweigerlich erwartet…
