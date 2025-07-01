News

"Erin Brockovich" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

01.07.2025 (Karsten Serck)

Sony veröffentlicht "Erin Brockovich" auf Ultra HD Blu-ray. Das Steven Soderbergh-Drama mit Julia Roberts und Albert Finney aus dem Jahr 2000 erscheint am 21.08.2025 auf Ultra HD Blu-ray.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit englischem und deutschem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a ein Making of, die Dokumentation "Die echte Erin Brockovich", Deleted Scenes und Trailer geplant.

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK