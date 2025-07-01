News
"Erin Brockovich" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
01.07.2025 (Karsten Serck)
Sony veröffentlicht "Erin Brockovich" auf Ultra HD Blu-ray. Das Steven Soderbergh-Drama mit Julia Roberts und Albert Finney aus dem Jahr 2000 erscheint am 21.08.2025 auf Ultra HD Blu-ray.
Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit englischem und deutschem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a ein Making of, die Dokumentation "Die echte Erin Brockovich", Deleted Scenes und Trailer geplant.
- Erin Brockovich [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Erin Brockovich [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Erin Brockovich [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
