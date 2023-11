News

Filme für 99 Cent bei Amazon Prime Video (Black Friday)

Amazon.de bietet Prime-Mitgliedern auch über das "Black Friday"-Wochenende zahlreiche Filme für je 99 Cent im Verleih zum Streaming bei Amazon Prime Video an.

Zur Film-Auswahl der Prime Deal-Aktion gehören diesmal u.a. "Fast & Furious 10", "Spider-Man: Across the Spider-Verse" und "Insidious - The Red Door".

Nach der Buchung haben Kunden 30 Tage Zeit, um einen geliehenen Film zu starten und dann 48 Stunden, um ihn anzusehen.

Noch bis Montag gibt es außerdem Paramount+ mit 50% Rabatt in den ersten drei Monaten:

