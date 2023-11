News

Bis zu 30% "Black Weekend"-Rabatt bei Canton

Bildquelle: Canton

Canton war in den letzten Jahren immer eher zurückhaltend, was die Sales- und Rabatt-Aktionen rund um den Black Friday betreffen. Zumeist waren die günstigeren Preise auf lediglich einen Tag beschränkt und mehr als 15% waren nicht herauszuholen. In 2023 wird die Aktion erstmalig auf vier Tage verlängert und es lassen sich Preisvorteile von bis zu 30% ergattern.

Das Canton Black Weekend läuft ab Freitag, 24. November, und endet am Montag, 27. November 2023. Es gibt keinen Rabattcode, die Produkte werden automatisch rabattiert auf der Website angezeigt.

