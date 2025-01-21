News

"Tokyo Vice - Staffel 2" erscheint auf Blu-ray Disc

Pidax veröffentlicht die zweite Staffel der HBO-Serie "Tokyo Vice" im März auf Blu-ray Disc. Die von Michael Mann produzierte finale Staffel der Krimi-Serie mit Ansel Elgort und Ken Watanabe erscheint am 20.03.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

