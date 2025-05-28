News

"Simon & Simon - Die komplette restaurierte Serie" erscheint auf Blu-ray Disc

Fernsehjuwelen veröffentlicht "Simon & Simon" auf Blu-ray Disc. auf Blu-ray Disc. Die komplett restaurierte 80er Jahre-TV-Serie über zwei ungleiche Detektiv-Brüder erscheint am 20.11.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton auf insgesamt 30 Blu-ray Discs. Als Bonus-Material sind Trailer und ein digitales Booklet geplant.

