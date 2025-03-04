News
"Full Metal Jacket" & "Uhrwerk Orange" erscheinen als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
04.03.2025 (Karsten Serck)
Warner veröffentlicht "Full Metal Jacket" und "Uhrwerk Orange" im Mai noch einmal als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die neuen 4K-Editionen der beiden Stanley Kubrick-Filme sollen ab dem 15.05.2025 im Handel erhältlich sein.
- Full Metal Jacket - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Uhrwerk Orange - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.