"Full Metal Jacket" & "Uhrwerk Orange" erscheinen als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Warner veröffentlicht "Full Metal Jacket" und "Uhrwerk Orange" im Mai noch einmal als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die neuen 4K-Editionen der beiden Stanley Kubrick-Filme sollen ab dem 15.05.2025 im Handel erhältlich sein.

