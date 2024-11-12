News

Hai-Thriller "Escape from the Deep" erscheint auf Blu-ray Disc

Eurovideo veröffentlicht "Escape from the Deep" auf Blu-ray Disc. Der Thriller von "Breaking Surface"-Regisseur Joachim Heden über die Bedrohung einer Gruppe von Wracktauchern durch einen weißen Hai wird ab dem 05.12.2024 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc erhältlich sein.

Offizielle Synopsis:

Fast sein ganzes Leben schon sucht der britische Expat-Taucher Levi nach dem verschollenen Kriegsschiff 'USS Charlotte'. Unterstützt wird er von seinem Schützling Noah, der nach einem heftigen Tropensturm das freigelegte Wrack bei einem Tauchgang entdeckt. Zur gleichen Zeit schlagen Noahs alte College Freunde bei Levis Strandbar auf und überreden ihn zu einem gemeinsamen Tauchausflug zum versunkenen Schiff. Beim Erkunden des dunklen Labyrinths der USS-Charlotte müssen sie jedoch feststellen, dass sie nicht allein sind. Als ein weißer Hai erscheint, beginnt für die Gruppe ein unerbittlicher Überlebenskampf in 30 Metern Tiefe. Denn während die Luft immer knapper wird, kommt der Hai immer näher.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.