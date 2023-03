News

Erster Trailer zum Action-Thriller "Ghosted" bei Apple TV+ online

Apple hat den ersten Teaser-Trailer zum Action-Thriller "Ghosted" bei Apple TV+ veröffentlicht:

Was in den ersten Sekunden noch wie die Vorschau auf eine "Romcom" aussieht, erweist sich schon kurz darauf als Trailer für einen actionreichen Agenten-Thriller. Cole (Chris Evans) verliebt sich bereits beim ersten Date in Sadie (Ana de Armas) - und hört danach nichts mehr von ihr. Bei einem Überraschungsbesuch in London wird Cole gekidnappt und muss entdecken, dass Sadie für die CIA arbeitet. Bevor die beiden Zeit für ein zweites Date haben, müssen sie erst einmal die Welt retten...

"Ghosted" wird ab dem 21.04.2023 bei Apple TV+ gestreamt.

