Constantin: Neuer "Manta Manta 2"-Teaser online

Constantin Film hat einen neuen Teaser für "Manta Manta Zwoter Teil" veröffentlicht und zeigt statt einem richtigen Trailer wieder nur häppchenweise neue Aufnahmen aus dem Film:

Die Fortsetzung der Action-Komödie mit Til Schweiger und Tina Ruland aus dem Jahr 1991 soll am 30.03.2023 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Bertie (Til Schweiger) hat schon vor einiger Zeit seine Rennfahrerkarriere an den Nagel gehängt und betreibt mehr schlecht als recht eine Autowerkstatt und eine angeschlossene Kart-Bahn. Als er mit der Tilgung eines Darlehens in Rückstand gerät und die Bank mit Zwangsversteigerung des Grundstückes droht, fasst Bertie einen waghalsigen Plan: Die Siegerprämie beim anstehenden großen 90er-Jahre Rennen auf dem Bilster Berg könnte seine finanziellen Probleme auf einen Schlag lösen. Ein Wettrennen gegen die Zeit beginnt: Einen Monat hat er Zeit, um aus seinem alten Opel ein Geschoss aus alten Manta-Tagen zu machen. Als dann noch Ex-Frau Uschi (Tina Ruland) plötzlich in Berties Leben tritt, mit der Bitte, sich um den gemeinsamen Sohn Daniel (Tim Oliver Schultz) zu kümmern, ist der Chaos-Monat komplett.

