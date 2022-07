News

Erster "Star Trek: Picard"-Trailer zur finalen Staffel online

Paramount hat den ersten Teaser-Trailer für die dritte Staffel von "Star Trek: Picard" veröffentlicht:

Neben Patrick Stewart werden auch LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis und Brent Spiner in der dritten und finalen Staffel von "Star Trek: Picard" zu sehen sein.

Die dritte Staffel soll noch in diesem Jahr in den USA bei Paramount+ und in Deutschland bei Amazon Prime Video gezeigt werden.

