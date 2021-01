News

Erster "Godzilla vs. Kong"-Trailer online

Warner hat den ersten Trailer für "Godzilla vs. Kong" veröffentlicht. In den USA soll "Godzilla vs. Kong" ab dem 26.03.2021 wie alle großen Warner-Filme in diesem Jahr parallel im Kino und für einen Monat auch beim Streaming-Dienst HBO Max zu sehen sein.

Erst vor wenigen Tagen hatte Warner die Veröffentlichung in den USA um rund zwei Monate vorgezogen. In Deutschland war "Godzilla vs. Kong" zuletzt für den 20.05.2021 geplant. Ein neuer Starttermin wurde hierzulande noch nicht bekannt gegeben.

