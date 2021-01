News

"Edgar Wallace Blu-ray Edition 10" erscheint im März

Leonine veröffentlicht im März die zehnte "Edgar Wallace"-Edition auf Blu-ray Disc. Das Blu-ray-Set kommt am 26.03.2021 in den Handel und wird die folgenden drei Krimi-Klassiker in HD enthalten:

Das Verrätertor

Der Gorilla von Soho

Das Gesicht im Dunkeln

