Neue Oberfläche und Funktionen für AMI Purist Musikserver

Bildquelle: Purist / HiFi Forum Baiersdorf

Der Purist Statement Musikserver von AMI erhält eine neue, vollständig überarbeitete Oberfläche, die mit intuitiver Bedienung und deutlich höherem Komfort überzeugen soll. Aber auch neue Funktion bringt die Firmware-Aktualisierung mit, und zwar eine neue Lautsprecher- und Raumeinmessung, die bezüglich der Präzision und Musikalität neue Maßstäbe setzt.

Hier setzt man auf modernste Algorithmen, die auf Profi-Studiotechnik basieren. Darunter auch eine exakte Laufzeitkorrektur, Frequenzganglinearisation und Raumresonanzunterdrückung. Der Eingriff erfolgt dabei spürbar, aber ohne den Sound - die musikalische Seele - der Originalaufnahme negativ zu beeinträchtigen. Das neue Messverfahren ist darüber hinaus flexibler und ist sowohl für typische Stereo-Aufbauten als auch für komplexe Lösungen mit Aktivlautsprechern geeignet. Das Software- und Einmess-Upgrade kann man meist unkompliziert nachrüsten.

Der Purist Statement von AMI ist eine High-End-Streaming-Komponente, Musikserver, erstklassiger DAC und Vorverstärker, vereint in einem modularen Konzept. Zudem wird stets konsequent an der Verbesserung und Weiterentwicklung gearbeitet. Mit optisch verbesserter und moderner wirkender Oberfläche mit optimierter Bedienbarkeit begeistert das Gerät nicht nur mit außerordentlich hoher akustischer Performance, sondern auch mit hoher Übersichtlichkeit und Flexibilität.

Mit beeindruckender Dynamik und feinster Auflösung sind die Purist Musikserver eine erstklassige Wahl im Bereich der digitalen Musikwiedergabe. Zudem begeistern die Geräte mit unkompliziert Einrichtung und komfortabler Bedienung. Alle PURIST-Modelle stehen auf Anfrage zum Probehören und ausprobieren im HiFi Forum Baiersdorf bereit:

