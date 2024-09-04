"Air America" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
StudioCanal veröffentlicht "Air America" auf Ultra HD Blu-ray. Das Vietnam-Drama von Roger Spottiswoode aus dem Jahr 1990 mit Robert Downey Jr. und Mel Gibson erscheint am 10.10.2024 exklusiv im Direktvertrieb im Plaion Shop. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und ein Making of geplant. Während das "Air America" 4K-Mediabook nur im Plaion Shop erhältlich ist erscheint zeitgleich für den restlichen Handel immerhin eine 4K-remasterte Blu-ray Disc.
Air America [4K Ultra HD Blu-ray]
Bild: 2,35:1
Ton: Deutsch, Englisch, Dolby Digital 7.1, PCM Stereo
Untertitel: Deutsch
Extras:
Audiokommentar
Behind the Scenes
Interview Bites
Making of
Originaltrailer
Trailer 2024
