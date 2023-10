News

Erste "The Equalizer 3" 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Details

Sony veröffentlicht "The Equalizer 3 - The Final Chapter" im Winter auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Der dritte Teil von Antoine Fuquas Action-Reihe mit Denzel Washington läuft seit dem 31.08.2023 in den deutschen Kinos und dürfte noch vor Jahresende fürs Heimkino erscheinen.

Aus den USA sind jetzt erste Infos zur Ausstattung bekannt. Die Ultra HD Blu-ray dürfte auch hierzulande wieder mit englischem Dolby Atmos-Ton erscheinen während die deutsche Synchro in DTS HD MA 5.1 präsentiert wird. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes, über 15 Minuten "Deleted Scenes" und ein Musik-Video geplant.

Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook veröffentlicht. Bei Amazon wird "The Equalizer 3" auch in einer Händler-exklusiven 4K-Steelbook-Edition angeboten.

The Equalizer 3 - The Final Chapter (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (DTS HD MA 5.1)

Anzeige



Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Mehrere Making of-Featurettes

Über 15 Minuten Deleted Scenes

Jacob Banks "Monster" Music Video

Die ersten beiden Teile erscheinen am 19.10.2023 noch einmal als "The Equalizer 1 & 2" Doppelpack auf Ultra HD Blu-ray.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.