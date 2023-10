News

Horror-Thriller "In the Fire" bald auf Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht "In the Fire" auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller mit Amber Heard kommt in einigen Ländern im Herbst ins Kino und erscheint hierzulande am 26.01.2024 direkt auf Blu-ray Disc. Der Sound wird in DTS HD MA 5.1 (Deutsch und Englisch) präsentiert. Bonus-Material scheint bislang nicht geplant sein.

