"Judas Priest: Invincible Shield" erscheint im Frühjahr auf CD & Vinyl LP

Judas Priest veröffentlichen im kommenden Frühjahr ihr neues Album "Invincible Shield" auf CD und LP. Das 19. Studio-Album der britischen Heavy Metal-Band erscheint am 08.03.2024 neben der einfachen CD und LP auch als "Deluxe Edition" mit drei zusätzlichen Songs auf CD. Außerdem wird eine limitierte "Blue Vinyl"-Edition bei jpc.de angeboten.

Die erste Single "Panic Attack" soll am 13.10. veröffentlicht werden. Judas Priest gehen 2024 auch auf Welttournee und planen drei Konzerte in Deutschland am 24.03. in Frankfurt (Festhalle), dem 25.03. in München (Olympiahalle) sowie am 27.03. in Dortmund (Westfalenhalle).

