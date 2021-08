Erste Details zur neuen "Herr der Ringe - Mittelerde Collection"

Bei der FSK wurden kürzlich erste Extras zur "Herr der Ringe Mittelerde Collection" (Lord Of The Rings Middle Earth Collection) geprüft. Dabei handelt es sich um ein "Cannes Film Festival Presentation Reel" mit knapp 27 Minuten Laufzeit sowie drei "The Lord of the Rings Cast Reunion"-Specials zu den einzelnen "Herr der Ringe"-Filmen mit insgesamt über 100 Minuten Laufzeit.

Aufnahmen der "The Lord of the Rings Cast Reunion"-Specials fanden unter Beteiligung von Peter Jackson und Moderator Stephen Colbert bereits im Frühjahr statt und wurden in den USA auch schon teilweise als Kino-Event gezeigt.

Wann und in welcher Form genau die neuen "Herr der Ringe"-Specials jetzt veröffentlicht werden sollen, ist noch offen. In den Warner-Planungen bis Oktober ist noch keine Ankündigung der "Herr der Ringe Mittelerde Collection" auf Blu-ray Disc oder 4K Ultra HD Blu-ray zu finden.