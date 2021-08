News

Amazon kündigt "Herr der Ringe"-Serienstart an

Amazon Prime Video hat den Starttermin für die neue "Herr der Ringe"-Serie bekannt gegeben. Via Twitter kündigte Amazon den "Beginn einer neuen Reise" für den 02.09.2022 an und veröffentlichte dazu ein Landschaftsbild aus der Serie.

Zum Inhalt der "Lord of the Rings"-Serie hat Amazon bislang nur wenige Informationen bekannt gegeben. Allgemein ist zumindest bereits bekannt, dass die in Mittelerde angesiedelte Serienadaption neue Handlungsstränge erkunden soll, die dem Roman "Die Gefährten" von J.R.R. Tolkien vorausgehen.

