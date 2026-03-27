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"Eraser" & "Kindergarten Cop" mit Arnold Schwarzenegger erscheinen als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Warner veröffentlicht "Eraser" auf Ultra HD Blu-ray. Der Action-Thriller mit Arnold Schwarzenegger aus dem Jahr 1996 erscheint am 18.06.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray wird voraussichtlich mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital 5.1-Mix ausgestattet sein. Zeitgleich erscheint auch Arnold-Schwarzenegger-Komödie "Kindergarten Cop" als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

bereits erhältlich:

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