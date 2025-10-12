News
Neues "Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 4"-Preview online
13.10.2025 (Karsten Serck)
Paramount+ hat eine neue Vorschau auf die vierte Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" veröffentlicht:
Die neuen Folgen starten voraussichtlich 2026 bei dem Streaming-Dienst. Eine fünfte Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" ist bereits in Planung, mit der die Serie dann auch enden soll.
Die ersten beiden Staffeln sind auch bereits auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erschienen. Die zehn Folgen der dritten Staffel der Science Fiction-Serie erscheinen am 13.03.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und auf Blu-ray Disc.
