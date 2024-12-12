News
"Die Brut" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
12.12.2024 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Die Brut" auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Klassiker von David Cronenberg erscheint am 27.03.2025 als Mediabook auf Ultra HD Bluray und wird exklusiv im Plaion Shop angeboten. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind Audio-Kommentare, Interviews und Interviews geplant.
Parallel erscheint auch David Cronenbergs "Scanners" auf Ultra HD Blu-ray.
- Scanners Ultimate Edition [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Scanners Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.