"EPiC: Elvis Presley in Concert" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

27.03.2026 (Karsten Serck)

Warner veröffentlicht "EPiC: Elvis Presley in Concert" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der neue Konzertfilm von Baz Luhrman basiert auf einem Zusammenschnitt von Elvis Presley Live-Aufnahmen der 1970er Jahre, die mit modernster Technik restauriert wurden. "EPiC: Elvis Presley in Concert" wird voraussichtlich mit einem neuen DTS HD MA 5.1-Mix auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc präsentiert. Der genaue Veröffentlichungstermin ist noch offen.

Weitere News
