"Bruce Springsteen: Live From Asbury Park 2024" erscheint als 3 CD-Set
Sony veröffentlicht "Bruce Springsteen: Live From Asbury Park 2024" am 29.05.2026 auf CD. Die über drei Stunden umfassende Live-Aufnahme vom "Sea.Hear.Now 2024"-Festival in Bruce Springsteens alter Heimatstadt erscheint als 3 CD-Set mit zahlreichen Klassikern inklusive Songs wie "Blinded By The Light" und "Growin' Up", die Springsteen in Asbury Park nur wenige Meter von der Bühne entfernt schrieb.
Tracklist:
CD 1
1. Lonesome Day
2. Blinded By The Light
3. Does This Bus Stop at 82nd Street?
4. Growin' Up
5. The Promised Land
6. Spirit in the Night
7. Thundercrack
8. The E Street Shuffle
9. 4th of July, Asbury Park (Sandy)
10. Hungry Heart
11. Local Hero
CD 2
1. Atlantic City
2. Tougher Than the Rest
3. Long Walk Home
4. Racing in the Street
5. Because the Night
6. She’s the One
7. Wrecking Ball
8. The Rising
9. Badlands
10. Thunder Road
11. Meeting Across the River
CD 3
1. Jungleland
2. Born to Run
3. Rosalita (Come Out Tonight)
4. Bobby Jean
5. Dancing In the Dark
6. Tenth Avenue Freeze-Out
7. Twist and Shout
8. Jersey Girl
