News
"Booka Shade - For Real" erscheint mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc
20.05.2025 (Karsten Serck)
"Booka Shade" veröffentlichen ihr neues Album "For Real" im Juni als "Pure Audio" Blu-ray. Das bereits im März auf digitalen Plattformen und Streaming-Diensten veröffentlichte Album erscheint am 06.06.2025 erstmals in physischer Form. Die Blu-ray Disc wird mit einem Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein.
Auch die früheren "Booka Shade"-Alben, "Movements", "Dear Future Self" und "Galvany Street" wurden bereits mit einem Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc veröffentlicht.
bereits erhältlich:
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.