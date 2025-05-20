News

"Booka Shade - For Real" erscheint mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc

"Booka Shade" veröffentlichen ihr neues Album "For Real" im Juni als "Pure Audio" Blu-ray. Das bereits im März auf digitalen Plattformen und Streaming-Diensten veröffentlichte Album erscheint am 06.06.2025 erstmals in physischer Form. Die Blu-ray Disc wird mit einem Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein.

Auch die früheren "Booka Shade"-Alben, "Movements", "Dear Future Self" und "Galvany Street" wurden bereits mit einem Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc veröffentlicht.

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.