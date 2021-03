News

"Ein ausgekochtes Schlitzohr" erscheint auf Ultra HD Blu-ray

Universal veröffentlicht mit "Ein ausgekochtes Schlitzohr" einen weiteren Klassiker auf Ultra HD Blu-ray. In den USA wurde die 4K-Edition von "Smokey and the Bandit" mit Burt Reynolds aus dem Jahr 1977 bereits für den 01.06.2021 angekündigt und auch hierzulande dürfte eine Veröffentlichung nur eine Frage der Zeit sein. Die Ultra HD Blu-ray bietet neben einem neuen 4K & HDR-Mastering auch einen englischen Dolby Atmos-Mix.

Im Dezember hatte Universal in Deutschland alle drei Filme der "Ein ausgekochtes Schlitzohr"-Reihe in einem Blu-ray-Set veröffentlicht. Auch in den USA wurde aber bislang nur der erste Teil auf Ultra HD Blu-ray angekündigt.

Im Mai erscheinen von Universal in Deutschland zunächst "Der Clou" und "Shrek" auf Ultra HD Blu-ray.