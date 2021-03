News

Sky zeigt "Intergalactic" in Ultra HD & HDR

Sky zeigt ab Mai "Intergalactic" in Ultra HD & HDR. Die von Sky produzierte Science-Fiction-Serie wird ab dem 06.05.2021 immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic in HD gezeigt sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar sein. In Ultra HD & HDR wird "Intergalactic" exklusiv Sky Q-Abonnenten angeboten. Vorab hat Sky bereits einen Trailer für die Serie veröffentlicht:

www.sky.de