"Misery" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
Capelight veröffentlicht "Misery" auf Ultra HD Blu-ray. Der von Rob Reiner inszenierte Stephen King-Thriller aus dem Jahr 1990 mit Kathy Bates und James Caan erscheint zunächst im Direktvertrieb und kommt am 16.01.2025 als 3-Disc Limited Collectors Edition im Mediabook inklusive Dolby Vision und HDR10 in den Handel.
Am 17.04.2025 erscheint "Misery" noch einmal als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit alternativem Cover-Design:
- Misery - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Misery - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Misery - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Misery - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
Misery - Limited Collectors Edition (4K Ultra HD Blu-ray)
Bildformat: 1,85:1 (4K, Dolby Vision, HDR10), 1,85:1 (1080p)
Sprache / Ton: Deutsch PCM 2.0, Englisch PCM 2.0, Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1
Untertitel: Deutsch, Englisch
Bonusmaterial:
Audiokommentar von Regisseur Rob Reiner, Audiokommentar von Drehbuchautor William Goldman, Originalkinotrailer, Deutscher Kinotrailer
24-seitiges Booklet mit einem Text von Lucas Barwenczik
Bonus-Blu-ray:
Misery Loves Company, Eine Diagnose für Annie Wilkes, Ratschläge für Stalking-Opfer, Profil einer Stalkerin, Promi-Stalker, Anti-Stalking-Gesetze, Marc Shaimans Musical Misery Tour, Seasons Greetings Trailer
