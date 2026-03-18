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devolo präsentiert das neue WiFi 7 BE6500 Mesh-System

Der deutsche Hersteller devolo aus Aachen bringt mit dem WiFi 7 BE6500 ein neues WLAN 7 Mesh-System auf den Markt, das auch als Ethernet-Router speziell für schnelle Glasfaseranschlüsse verwendet werden kann. Neben schnellem WLAN offiert der Mesh-Router darüber hinaus vier LAN-Anschlüsse. Mittels der devolo Home Network App oder der Web-Anwendung wird das WLAN-Kraftpaket installiert, optimiert und überwacht. So kommt modernes, schnelles WLAN Generation in jedes Zimmer – für flüssiges Videostreaming, performantes Gaming und komfortables Internetsurfen.

devolo kündigt zudem an, dass in wenigen Wochen zudem das neue devolo WiFi 7 BE9300 Tri-Band System als Router und als Mesh-Kit verfügbar sein wird. Weitere Informationen auf www.devolo.de.

Schauen wir uns jetzt aber die Highlights des devolo WiFi 7 BE6500 im Überblick an

Sämtliche Pluspunkte von WLAN 7

Der neue devolo "WLAN-Turbo" setzt auf 2.4-, 5- und 6-GHz mit einer Kanalbreite von bis zu 320 MHz. Das garantiert in Verbindung mit 4K-QAM, Multi-Link Operation und Multi-RU Puncturing enorm hohe Geschwindigkeiten. Im Produktnamen steckt bereits die maximal mögliche WLAN-Geschwindigkeit – der devolo WiFi 7 BE6500 kann WLAN-Übertragungsraten von bis zu 6.500 Mbit/s realisieren.

Anschlüsse am Router

Durch die Nutzung zeitgemäßer WLAN 7-Technologien wird nicht nur die maximale WLAN-Geschwindigkeit erhöht, sondern auch mehr Kapazität für alle sich im WLAN befindlichen Geräte geboten und die Reaktionsgeschwindigkeit minimiert. Zur problemlosen Einbindung aller WLAN-Endgeräte werden ältere WLAN-Standards natürlich auch unterstützt.

Modernes Mesh-WLAN

Als Mesh-System wird ein Funknetzwerk tituliert, das aus mehreren WLAN-Zugangspunkten besteht. Die einzelnen WLAN-Zugangspunkte sind für ein engmaschiges Funknetz zuständig. So kann das neue devolo Mesh-WLAN-System, das als 2er- und 3er-Paket angeboten wird, auch in kompexen Umgebungen ein flächendeckendes Internetsignal ermöglichen

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Zuverlässiges, schnelles WLAN im ganzen Haus

Das devolo-Modell unterstützt moderne Mesh-Funktionen wie beispielsweise Access Point Steering, Band Steering, bidirektionales Multi-User-MIMO und OFDMA. Diese Eigenschaften machen das neue devolo WLAN-Mesh-System insbesondere für schnelle Glasfaseranschlüsse zukunftssicher.

Schnell betriebsbereit

Praktische Einrichtung mit der devolo-App

Besonders einfach gestaltet sich die Installation der 2er- und 3er-Mesh-Kits, denn sie werden bereits vorkonfiguriert ausgeliefert – Plug&Play ist hier Trumpf. Auch der einzeln erhältliche WLAN 7 Glasfaser-Ethernet-Router ist schnelll startklar: Hier muss man nur den devolo Router per LAN-Kabel beispielsweise mit dem ONT (Glasfasermodem) oder Modem verbinden und mittels der übersichtlichen devolo Home Network App oder Web-Interface schnell einrichten.

WLAN nach Maß

In verschiedenen Zusammenstellungen erhältlich

Der Mesh-Router wird verschiedenen, praxisgerechten Paketen angeboten: Zunächst als einzelner Router, als 2er- und 3er-Mesh-Kit und zusätzlich als separates Mesh-Erweiterungs-Kit. Der 6500er kann als vollwertiger Glasfaser-Ethernet-Router, Access Point oder Mesh-WLAN-Kit eingesetzt werden. So hat der Kunden die Wahl, sich das Paket herauszusuchen, das perfekt zum individuellen Einsatzzweck passt.

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Sollte sich der Einsatzzweck ändern, stellt das keine Hürde dar: Über die devolo Home Network App und die Webanwendung kann der Betriebsmodus schnell neu eingestellt werden. Und es kommt noch ein weiterer Pluspunkt dazu: Der neue WLAN 7 Mesh-Router funktioniert mit allen anderen aktuellen Produkten von devolo sowie mit allen ONTs, Modems und Routern von Fremdherstellern.

Verfügbarkeit, Garantie und Preise

Die neuen devolo WLAN 7 Mesh-Systeme und der Glasfaser-Ethernet-Router sind ab sofort erhältlich. devolo gewährt auf alle Produkte drei Jahre Garantie

Die Preise:

WiFi 7 BE6500 Router, 149.90 EUR

WiFi 7 Mesh BE6500 2-Pack, 279.90 EUR

WiFi 7 Mesh BE6500 3-Pack, 399.90 EUR

WiFi 7 Mesh BE6500 Extension, Stückpreis 149.90 EUR

Die techninschen Daten

Maximale WLAN-Geschwindigkeit: 6.500 Mbit/s

Frequenzbänder: 2.4, 5 und 6 GHz

Dualband-Radio: 2.4 + 5 oder 2.4 + 6 GHz

Antennenanzahl: 4

Maximale Kanalbreite: 320 MHz

WLAN-Features: Multi-Link Operation, Multi-RU Puncturing, 4K-QAM, Access Point Steering, Band Steering, bidirektionales Multi-User-MIMO, OFDMA

WLAN-Standards: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be

WLAN-Sicherheit: WPA 2 und WPA 3

LAN-Anschlüsse: 1x 2.5 Gbit/s (WAN, LAN), 3x 1 Gbit/s (LAN)

Software-Extras: Firewall, Black List, QoS, Gäste-WLAN

Nächste Updates: VPN, WiFi-Zeitsteuerung, Parental Control, White List

Anwendungssoftware: devolo Home Network App, Web-Interface

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