Dolby auf der CES 2025 mit Fokus auf Entertainment im Auto

Auf der CES in Las Vegas dreht es sich bei Dolby hauptsächlich um Entertainment im Auto. Das Unternehmen präsentiert die neuesten Kooperationen mit Herstellern und Zulieferern sowie den wachsenden Katalog von Musik, Hörbüchern, Podcasts und weiteren Entertainment-Inhalten, die im Fahrzeug zur Verfügung stehen.

Dolby hat in 2024 die Anzahl der Automobilhersteller, die Dolby Atmos unterstützen, von zehn auf über zwanzig Unternehmen erweitert. Darunter Cadillac, Li Auto, Mercedes-Benz, Polestar, Rivian und Volvo Cars. Diese Woche auf der CES kam noch Sony Honda Mobility hinzu. Dolby Atmos wird hier vom neuen Elektrofahrzeug AFEELA unterstützt. Gäste im Dolby House auf der CES können in diesem Jahr Dolby Atmos im brandneuen Cadillac OPTIQ mit 19 Lautsprechern und AKG-Audiosystem erfahren.

Eine enge Zusammenarbeit mit Automobil-SoC- und DSP-Lieferanten wie Analog Devices, MediaTek, NXP Semiconductors und anderen, soll die die Bereitstellung von Dolby Atmos in noch mehr Fahrzeugen vorantreiben. Dazu zählt jetzt auch Texas Instruments, das auf der CES angekündigt hat, Dolby Atmos in der neuen Chip-Familie für Autohersteller zu unterstützen. Auch mit Komponenten aus dem Aftermarket-Car-Audio-Bereich lässt sich Dolby Atmos ins Fahrzeug bringen. Auf der CES stellte Pioneer die erste öffentliche Demo vor, wie man Atmos in einer Nachrüstlösung mit einem 4-Kanal-Lautsprechersystem verwenden kann.

Wichtig ist dabei natürlich auch der Zugriff auf entsprechende Inhalte. Hier bietet Dolby eine robuste und wachsende Pipeline von Content in Dolby Atmos. 93% der Künstler, die in den Top 100 Artists von Billboard vertreten sind, haben inzwischen Musik in Dolby Atmos veröffentlicht. Hinzu kommt der wachsende Katalog von Hörbüchern und Podcasts, die über Dienste wie Audible verfügbar sind und die auch Autofahrern zur Verfügung stehen.

Die CES 2025 hält eine weitere Premiere bereit: das CES-Debüt von Dolby Vision für Autos. Auf einem Technologie-Showcase wird es eine Demo des weltweit ersten Fahrzeugs, welches Dolby Atmos und Dolby Vision unterstützt, geben - im Li MEGA von Li Auto. Im Vorfeld wurde diesbezüglich bereits von Samsung Display eine Kooperation mit Dolby angekündigt, die dazu beitragen soll, Dolby Vision in mehr Autos weltweit einzusetzen.

