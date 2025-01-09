News

"Bagman" im März auf Blu-ray Disc (Update)

Leonine veröffentlicht "Bagman" im März auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von Colm McCarthy (The Girl with all the Gifts) läuft seit dem 05.12.2024 in den deutschen Kinos und wird ab dem 21.03.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc erhältlich sein.

Update: Leonine hat weitere Details zur Ausstattung veröffentlicht. Die Blu-ray Disc wird als Bonus-Material über Interviews mit Cast & Crew sowie B-Roll-Aufnahmen verfügen.

