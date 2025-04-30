News

Amazon: 3 Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs mit 25% Rabatt

Bei Amazon gibt es derzeit eine etwas versteckte Aktion mit 25% Rabatt beim Kauf von jeweils drei Ultra HD Blu-rays, Blu-ray Discs oder DVDs. Es stehen über 1000 verschiedene Titel zur Auswahl. Außerdem gibt es noch eine "2 für 1" Sparpaket-Aktion:

"3 Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs mit 25% Rabatt" mit "Top Gun" und mehr (Die gesamte Aktions-Auswahl finden Sie über den Hinweis "Spare 25 % bei 3 ausgewählten Artikeln" auf der Produktseite) (bis 22.05.)

"2 für 1 Sparpaket" mit "Die Bourne-Identität" und mehr (Die gesamte Aktions-Auswahl finden Sie über den Hinweis "2 für 1 Sparpaket" auf der Produktseite) (bis 15.05.)

