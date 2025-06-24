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Dolby Atmos ab Juli 2025 auch in Audi-Fahrzeugen

Bildquelle: Dolby, Audi

Dolby und Audi kündigen Partnerschaft zur Integration von Dolby Atmos an. Die ersten Fahrzeuge mit Dolby Atmos-Unterstützung sollen bereits im Juli 2025 ausgeliefert werden.

Für die Integration von Dolby Atmos wurde das Bang & Olufsen 3D Sound System speziell angepasst. Sowohl Fahrer als auch Beifahrer sollen Titel in Dolby Atmos intuitiv über das Multimedia-Interface (MMI) mit dem Audi Application Store und integrierten Apps wie Amazon Music, Audible und Tidal wiedergeben können.

Dolby Atmos bei Audi wird in allen Audi connect Märkten verfügbar sein.

Ab Juli 2025 werden folgende Audi Modelle mit Dolby Atmos ausgestattet sein:

Audi Q7

Audi Q8

Audi A8

Audi e-tron GT

Erst kürzlich haben wir über die Dolby Atmos-Integration in Fahrzeugmodellen von Mercedes ausführlich berichtet:

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