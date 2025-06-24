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Erster "Ice Road: Vengeance"-Trailer mit Liam Neeson online

In den USA wurde der erste Trailer für "Ice Road: Vengeance" veröffentlicht:

In der Fortsetzung von "The Ice Road" aus dem Jahr 2021 darf sich Liam Neeson diesmal im nepalesischen Himalaya-Gebiet mit Söldnern herumschlagen, die einen Bus in ihre Gewalt nehmen. In den USA kommt "Ice Road: Vengeance" bereits am 27.06.2025 ins Kino. In Deutschland erscheint der Film am 05.02.2026 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

bereits erhältlich:

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